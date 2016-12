À la découverte de la Champagne

A seulement trois heures de voiture de Bruxelles, la Champagne constitue une destination idéale pour les amateurs de flûtes et d'Histoire. Les maisons ouvrant leurs caves sont nombreuses, de même que les villes et villages à découvrir pour leur riche passé et leur charme. Bulle sur le gâteau, en juillet 2015, les coteaux, maisons et caves de Champagne ont été inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Une reconnaissance d'un savoir-faire qui fait forcément la fierté de la région. En route pour de pétillantes excursions !

