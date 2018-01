7 sorties en famille pour fêter Noël

Avec l'ours Anoki

D'immenses icebergs viennent d'envahir les Cathédrales de Wallonie et de Bruxelles. Dans cette bise glacée venue du Pôle Nord se dessinent deux silhouettes... Suivez l'histoire de l'ours blanc Anoki et de l'esquimau Elfy. Ensemble, ils trouveront les réponses aux questions de l'existence et se laisseront guider par les étoiles pour faire apparaître le printemps. Son, lumière, danse, projections, autant d'éléments qui réveilleront en vous la féerie de Noël. Un récit magique, mis en scène par Luc Petit, qui vous mettra des flocons plein les yeux !

Cathédrale Notre-Dame de Tournai du 21 au 23/12 ; Eglise St-Jacques-sur-Coudenberg de Bruxelles du 27 au 30/12 ; Eglise St-Remacle de Marche-en-Famenne du 3 au 6/1. Prix : àpd 16,5 €. Infos : www.noeldescathedrales.be

Avec les sonneurs de Noël

La Grande Cloche ne sonne plus dans les cathédrales wallonnes. Un drame pour le Sonneur qui doit annoncer l'arrivée de Noël ! Il nous emmène à la recherche de ce son. Entre les boîtes à musique, les automates et les carillons, une aventure rocambolesque avec de la magie, de la danse, de l'humour... Une création de Luc Petit qui vous replongera dans l'innocence de l'enfance, guidés par les cliquetis gracieux des percussions célestes de Noël.

A Bastogne, Mons, Liège et Namur. Jusqu'au 6/1. Prix : àpd 16,5 €. Infos : www.noeldescathedrales.be

Avec les lutins

On en parle, mais on ne les voit pas ! Ils sont parfois farceurs, mais jamais vraiment méchants ! Ces petits bonshommes au chapeau pointu, les avez-vous vus danser, les avez-vous entendus chanter ? Venez les rencontrer lors d'une veillée contée familiale suivie d'un joyeux goûter !

"Lutins, sapins et massepain", Maison du Conte,170 bte 2 rue des Brasseurs, Namur. Le 29/12 à 15h. Prix : 5 €. Infos et réservations :0489 933 548 www.maisonducontenamur.be

Avec les anges

Exécuté dans les airs, le spectacle "La Nuit des Anges" (le 23/12), avec effets pyrotechniques, invente un univers onirique mettant en scène des amoureux, des animaux qui dansent et des anges qui descendent du ciel... Sont également prévus à Coxyde : un bois de Noël, une marche aux flambeaux (30/12), une promenade hivernale (30/12), une patinoire installée au milieu d'un marché de Noël (jusqu'au 7 janvier)...

Divers lieux à Coxyde. Infos : www.visitkoksijde.be

Avec les clowns

Sous chapiteau à Tournai, laissez-vous emporter par des shows internationaux dans la grande tradition du cirque, des clowns, un numéro de pole dance aérien,... et bien sûr l'apparition d'un homme à la barbe blanche... Un spectacle dans une ambiance de Noël, avec pour la première fois en Belgique, la voiture du film à succès Transformers.

Parking Imagix, 60 bld Delwart, Tournai. Du 20/12 au 14/1.Prix : àpd 10 €. Infos : 0465 63 79 64 www.cirquedenoeldetournai.com

Avec Bumba

Décoré de milliers de lumières et boules de Noël, le parc d'attractions Plopsaland La Panne accueille la magie de Noël. Chaussez vos patins à glace pour vous élancer sur la patinoire éphémère et/ou assistez à la Parade d'Hiver (dès le 23/12). Plop, Maya, Bumba et leurs amis enchanteront petits et grands enfants. Un feu d'artifice ponctuera aussi les Nocturnes de Noël.

Plopsaland, 68 De Pannelaan, La Panne. Parc fermé les 25/12 et 1/1. Infos : www.plopsalanddepanne.be

Avec les châtelains

Imprégnez-vous de la féerie de Noël au château de Reinhardstein ! Au programme : concerts de Noël, chorale, déambulation de musiciens, visites contées aux chandelles, père Noël, vin chaud et gâteau de Noël... Chaque pièce est décorée selon un thème différent.

Château de Reinhardstein, 50 chemin du Cheneux, Ovifat. Jusqu'au 15/1. Prix : 8,50 €. Infos : 080 44 68 68 www.reinhardstein.net.