6 astuces pour optimiser votre rangement (vidéo)

L'arrivée des beaux jours et la rentrée sont souvent l'occasion de mettre de l'ordre chez soi. Marie Kondo, experte japonaise en la matière, partage ses conseils dans "La magie du rangement", déjà vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Des astuces pratiques à tester sans tarder.

1. La classement par type d'objets (et non par pièce)

"Aujourd'hui, la chambre, demain, le salon". Il est tentant de débuter son ménage en procédant pièce par pièce. Une erreur, selon Marie Kondo qui préconise le rangement par catégories d'objets pour gagner en efficacité. Les vêtements d'abord, les sacs ensuite, puis les livres et les papiers. Vous aurez le sentiment d'avancer plus vite et percevrez mieux l'ensemble de ce que vous possédez. Vous hésitez à garder un vêtement? Si vous ne l'avez pas porté depuis au moins deux ans, c'est que son heure est passée. Ne jetez pas vos pièces encore en bon état, déposez-les dans un conteneur de recyclage (trouver le plus proche de chez vous) ou donnez-les à une association.

2. Adieu aux affaires non utilisées!

Sur la table de chevet, dans la bibliothèque... Il n'est pas rare d'avoir chez soi des livres "en attente" d'être lus. Marie Kondo est formelle: si un livre, acheté ou reçu en cadeau, n'a pas été ouvert après plusieurs mois, c'est que vous ne le lirez probablement jamais.

Comme pour les vêtements, ne les jetez pas, faites un don à une association, troquez-les ou revendez les sur internet. Profitez-en pour trier aussi ceux que vous avez lus dans l'année mais que vous ne souhaitez pas forcément conserver.

3. Le rangement à la verticale

Pulls, tee-shirts, pantalons... Le réflexe nous pousse à empiler nos vêtements pour les ranger dans les tiroirs de nos commodes. Or, pour gagner de l'espace, la verticalité s'impose. La méthode consiste à les disposer côte à côte, pliés sur eux-même et plus l'un sur l'autre. Un gain de place qui vous évitera par la même occasion de remettre en ordre votre pile chaque matin. Cette technique fonctionne aussi pour les chaussettes, les foulards et les écharpes.

Comprendre la technique du pliage vertical avec la vidéo de Marie Kondo:

4. La boîte à chaussures, outil idéal de rangement

Vous avez besoin de boîtes de rangement? N'en achetez pas, recyclez vos boîtes à chaussures. Elles sont à la dimension parfaite pour stocker des chaussettes, des collants (toujours de façon verticale) ou encore des ceintures et organiser l'intérieur d'un dressing ou d'un tiroir. Le couvercle s'avère lui aussi très pratique, par exemple pour rassembler les pots à épices dans le placard de la cuisine. Pensez-y!

5. Pour ne plus perdre les boutons de rechange

A chaque nouveau vêtement, son petit sachet en plastique avec un bouton de rechange, qui échoue le plus souvent dans le vide poche de l'entrée. La solution? Coudre le ou les boutons sur la doublure ou l'étiquette de vos pièces favorites, juste après votre achat. Si un jour vous en avez besoin, vous les aurez sous la main.

6. Empiler les sacs à main

Grand, petit, moyen, en cuir, en tissu... Les sacs à main s'entassent parfois de façon désordonnée dans nos placards et peuvent prendre beaucoup de place. Adoptez le rangement des poupées russes, par matière, en laissant la bandoulière à l'extérieur de sorte de ne pas oublier le petit dernier. Pratique!

Auteur: Stéphanie Letellier (nt-f.com)