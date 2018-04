5 idées de sorties pour ce week-end

Découvrir l'astronomie

Pour la 6e année consécutive, la Fédération Francophone d'Astronomes Amateurs de Belgique organise sa "Journée Découverte de l'Astronomie". Equipés de leurs instruments d'observation, les membres de cette fédération, vous invitent, ce samedi 21 avril, à découvrir les merveilles du ciel, trop souvent inaccessibles à cause de la pollution lumineuse... Dès l'après-midi, plusieurs clubs de la Fédération proposeront des animations comme l'observation des éruptions solaires. La nuit tombée, vous pourrez notamment contempler le saisissant relief lunaire au moyen de télescopes. Par ailleurs, Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, sera au rendez-vous. Spectacle garanti !

Infos et clubs participants : www.ffaab.be

Flâner dans les serres royales

Comme chaque printemps, les somptueuses serres royales, constituées de fer et de verre, ouvrent leurs portes. Ce joyau architectural du XIXe siècle, imaginé par l'architecte Alphonse Balat, renferme une importante collection de plantes et fleurs, dont un certain nombre de variétés exotiques. Saviez-vous que certaines espèces sont les plantations originelles du roi Léopold II ? A admirer : palmiers et orangers centenaires, fougères géantes, camélias, azalées,... En dehors des serres proprement dites, vous aurez l'occasion de visiter l'atelier de la Reine Elisabeth. L'itinéraire de la visite permettra aussi de voir de près une partie du parc.

Entrée par les grilles d'honneur du Château de Laeken, avenue du Parc royal, 1020 Bruxelles. De ce samedi 21 avril au 11 mai. Prix : 2,5 €. Infos : www.monarchie.be

Rire au théâtre

Quand sa coanimatrice perd les eaux en plein tournage, la présentatrice vedette du show culinaire "Fish & Chips" doit se trouver au plus vite une remplaçante. C'est la productrice du programme qui s'y colle. Seul souci: les deux femmes se détestent cordialement. Entre sourires d'apparat et guerre de tranchée, Mesdemoiselles Fish (Nathalie Penning) et Chips (Nathalie Uffner) nous mitonnent une mixture délicieusement acide !

"Fish & Chips". Mise en scène Alexis Goslain. TTO Théâtre, 396 Galeries de la Toison d'Or, Bruxelles. Du 19/4 au 31/5, du mercredi au samedi à 20h30. Prix : àpd 21 €. Infos et réservations: 02 510 0 510 www.ttotheatre.com

Se promener parmi les jacinthes

C'est reparti pour une expérience féerique dans le Bois de Hal ! Comme à chaque printemps, des millions de jacinthes sauvages sont en train de revêtir d'un splendide manteau bleu les centaines d'hectares de ce bois brabançon lui donnant des allures de forêt enchantée... Un spectacle éphémère (pendant deux à trois semaines, en fonction des conditions météorologiques) qui attire des touristes du monde entier!

Infos sur la floraison : www.hallerbos.be

Rencontrer des écrivains

A l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le Cercle des Auteurs à Waterloo organise ce samedi 21 et ce dimanche 22 avril, la première édition du "Livre en fête". Une vingtaine d'auteurs seront présents lors de cet événement dont l'invité d'honneur sera l'écrivain belge Francis Dannemark. Au programme : des dédicaces, des lectures de textes pour les enfants, un récital chant-piano, une exposition de photos de Jean-Pierre Defraigne et une de peintures de Fichdek.

Espace Bernier, Centre culturel de Waterloo, 26 rue François Libert. Vernissage ce vendredi 20 avril à 18h ; rencontre avec des auteurs les samedi 21 et dimanche 22 avril, entre 14h et 18h. Entrée gratuite. Infos : https://www.facebook.com/events/1851799461510863/