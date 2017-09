5 idées de sorties pour ce week-end

Les Journées du Patrimoine

La 29e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie se décline cette année autour du thème "Voies d'eau, de terre et de fer. Patrimoines et RAVeL". Une thématique favorisant l'accès aux bâtiments patrimoniaux via la mobilité durable. Ils doivent ainsi se situer à proximité d'un RAVeL et donc être facilement accessibles à pied ou à vélo, près d'une voie d'eau navigable, le long d'un chemin historique ou d'un sentier de grande randonnée ou encore d'un chemin de fer. Plus de 430 activités sont à découvrir !

Partout en Wallonie. Les 9 et 10/9. Gratuit. Programme : www.journeesdupatrimoine.be

La Nuit de Feux à Hélécine

Lors de la 5e édition de ce rendez-vous pyrotechnique familial, admirez un spectacle son et lumière, agrémenté d'un mapping projeté sur la façade du château d'Hélécine et accompagné d'une bande son originale. Durant cette soirée féérique, vous pourrez même danser sous le ciel illuminé de multiples couleurs !

Domaine provincial d'Hélécine. Le 9/9 àpd de 18h. Gratuit. www.domainehelecine.be

Festival de l'Oiseau à Virelles

En pleine période de migration du balbuzard pêcheur, participez au 9e Festival de l'Oiseau à Virelles. L'occasion de (re)découvrir l'une des plus belles réserves naturelles du pays, de visiter le centre de revalidation pour animaux sauvages, d'assister à des démonstrations de baguages, d'observer les oiseaux à la longue vue ou encore de s'essayer à la photographie animalière.

Aquascope de Virelles. Les 9 et 10/9. Animations gratuites pour les visiteurs de l'Aquascope, moyennant paiement du droit d'entrée, et pour les détenteurs d'un abonnement. www.aquascope.be

Festival eat ! à Bruxelles

Des dégustations de plats ou desserts originaux aux "Masterclass Bordeaux", en passant par les ateliers de l'Ecole du vin de Bordeaux, les grands chefs et les vignerons mettront les papilles des visiteurs en éveil tout au long de la 6e édition de ce festival culinaire. Un restaurant géant à ciel ouvert !

eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX. Parc de Bruxelles. Du 7 au 10/9. Entrée gratuite ; plat : 9 €. Tous les jours de 12h à 23h. www.eat.brussels

La grotte de Han, version 1900

Dans le cadre du bicentenaire de la première traversée de la Grotte de Han, traversez les lieux dans l'ambiance des années 1900. Torche à la main et entourés de personnages de la Belle Epoque, vous découvrirez des galeries abandonnées depuis plus de 50 ans. Un parcours insolite parsemé de surprises. Mettez des bottes !

Visites à l'HAN-cienne. Le 9/9. Plusieurs départs possibles. Prix : 21 €. Possibilité de souper au restaurant "Le Pavillon" à la sortie de la Grotte (+ 18 €). Réservation obligatoire (avec ou sans repas). www.grotte-de-han.be/fr/visites-speciales