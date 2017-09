5 idées de sorties ce week-end

La Fête de la BD

Outre le Parc de Bruxelles et Bozar où se réuniront les principales activités du week-end, la bande dessinée envahira la capitale. De nombreuses activités, expositions, séances de dédicaces et animations en tous genres raviront petits et grands lors de la 8e édition de ce festival. Parmi les expositions : une est consacrée à Titeuf, une autre à Thorgal et, bien sûr, une à Gaston, invité d'honneur à l'occasion de ses 60 ans! Deux moments à ne pas manquer : la Balloon's Day Parade et le Rallye Journal Tintin.

Du 1 au 3/9, Bruxelles. www.FeteDeLaBD.brussels

Les Inattendues Cet événement original met en présence des philosophes réputés, des conteurs, des musiciens... pour des débats, des lectures et spectacles décalés ou inédits. À voir par exemple "L'histoire du monde en deux heures", du compositeur Dick van der Harst sur des textes de Michel Serres ou encore une brève spéculation philosophique sur la fanfare. Du 31/8 au 3/9, centre-ville de Tournai. Prix : de 6 à 20 €, nombreux spectacles gratuits. http://lesinattendues.be

Le Belgian Beer Weekend

Plusieurs brasseries belges, des plus petites aux plus grandes, proposent un large éventail de leurs bières à la dégustation sur la Grand-Place de Bruxelles à l'occasion de la 19e édition de ce festival.

Du 1 au 3/9, Bruxelles. www.belgianbrewers.be

Tanks in Town Pour commémorer la libération de Mons en 1944 par le 83e Bataillon de Reconnaissance de la 3ème Division Blindée U.S., Tanks in Town organise, comme chaque année, une concentration de blindés. Shermans, Chaffees, Pershings, Tank Destroyers, Half Tracks, mais aussi camions ou encore jeeps envahiront pacifiquement le centre historique de la ville. Parade historique le dimanche. Un musée vivant de véhicules de collection ! Les 2 et 3/9, Mons. www.tanksintown.be

Autour de Pierre le Grand et Saint-Pétersbourg

A l'aube du 18e siècle, le séjour et la guérison par les eaux de Spa du tsar Pierre le Grand eurent un retentissement international. Trois cents ans plus tard, le Musée de la Ville d'eaux commémore ces événements à sa façon. Dans une exposition, une dizaine de peintres russes contemporains évoquent cette personnalité hors norme et la ville qu'il a créée, Saint-Pétersbourg.

Jusqu'au 1/10. Musées de la Ville d'eaux - Villa Royale, 77b avenue Reine Astrid, Spa. www.spavillaroyale.be