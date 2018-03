5 idées de sorties avec enfants à Pâques

Expo : Star Wars Identities

Près de 200 objets de la saga Star Wars débarquent dans notre galaxie: le Faucon Millénium de Han Solo, un AT-AT, la marionnette de Yoda, de même que les costumes et accessoires de Chewbacca, de Boba Fett, de la princesse Leia, des Stormtroopers et de Darth Vader.... L'exposition est aussi l'occasion d'explorer, grâce à un bracelet intelligent, votre propre identité en répondant à une série de questions... Et surtout, que la force soit avec vous !

Star Wars Identities, Palais 2, Brussels Expo, 1 place de Belgique, Bruxelles. Du 2/4 au 2/9. Prix : 22,90 €. Infos : www.starwarsidentities.be

Expérience : L'école d'autrefois

Et si vous viviez une heure de cours dans une classe de 1932 avec le respect et la discipline d'autrefois ? Attention, le bonnet d'âne n'est pas loin ! Poursuivez cette expérience amusante avec un parcours-spectacle dans les décors en 3D de Trignolles, un petit village ardennais, pour découvrir l'évolution de la vie rurale des années 30 à 60. Un son et lumières à travers l'oeuvre de l'écrivain Arthur Masson, surnommé le Pagnol wallon.

Espace Arthur Masson, 36 rue Eugène Defraire, Treignes. "Ecole d'Autrefois" ou "Parcours-spectacle Trignolles". Prix : 5,50 € (+ 2 € en combiné). Infos : 060 39 15 00 www.espacemasson.be

Expo : Nature 2.0

Découvrez un futur, en version remixée, où la relation entre l'homme et la nature, dans tout ce qu'elle peut avoir de créatif et de surprenant, est moteur de développement et d'innovation durable. Douceurs sucrées à base à d'insectes comestibles, aquaponie, nourriture imprimée en 3D, chaussures fabriquées à partir d'ananas, robots inspirés d'animaux... Les ingrédients de ce parcours "plus vrai que nature", ne manqueront pas d'éveiller votre esprit critique!

Pass - Parc d'aventures scientifiques, 3 rue de Mons, Frameries. Dès le 31/3. Prix : 15 €. Infos : www.pass.be 065 61 21 60

Animaux : Des nouveaux pensionnaires à Pairi Daiza

Pour sa 25e saison qui s'ouvre ce 31 mars, le parc zoologique accueille de nouveaux pensionnaires ! Parmi eux : des petits singes (tamarins dorés, tamarins empereurs, sakis, singes-araignées), des requins à pointe noire, des colibris, une panthère de Java, des gavials du Gange ou encore des écureuils nains. Ils sont, pour bon nombre, à Pairi Daiza dans le cadre de programmes européens de sauvegarde d'espèces en danger. Quant au jeune panda géant Tian Bao, il s'est ainsi installé dans son nouvel et grand enclos, non loin des ours à collier !

Pairi Daiza, Domaine de Cambron, Brugelette. Ouverture de la saison ce 31 mars. Prix : àpd 27 €. Infos : 068 250 850 www.pairidaiza.eu

Expo : Le chien laitier de Vermeer

La Laitière avec une tête de chien, la Joconde avec celle d'un cochon ou le Cri poussé par un panda ... Voici quelques exemples de tableaux mondialement connus que l'illustratrice Thaïs Vanderheyden a adorablement transformés en version junior. Objectif : rendre l'Art accessible aux enfants. Ils pourront d'ailleurs enquêter sur une oeuvre volée !

"Grote Kunst voor Kleine Kenners". Fort Napoléon, 13 Vuurtorenweg, Ostende. Jusqu'au 15/4. Prix : 8 €. Infos : 059 32 00 48 www.fort-napoleon.be