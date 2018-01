Humus x Hortense

Photographe de formation, Nicolas Decloedt a complètement changé d'orientation et suivi des cours de cuisine à l'école hôtelière Ter Duinen. Il a oeuvré dans les plus grands restaurants (In de Wulf, Mugaritz, Chalet de la Forêt, Bon Bon) avant d'ouvrir son propre restaurant Humus Botanical Gastronomy à Jette.

...