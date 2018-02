3 adresses aux prix imbattables

Pieter Van Doveren nous fait découvrir, ce mois-ci, un restaurant cosy et classique aux influences italiennes à Bruxelles, une maison de bouche où la cuisine est franche et gouteuse à Nassogne et enfin un restaurant aux allures de bar artistique d'une excellent réputation à Furnes. Leur point commun ? La douceur de l'addition après un grand moment de gastronomie.