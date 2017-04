2 étapes pour se débarrasser du superflu et vivre mieux

1. Trier

Enlevez des placards tout ce que vous utilisez peu ou pas : chaussures et vêtements rarement portés, livres que vous ne relirez jamais, gadgets électroménagers, etc. Procédez pièce par pièce, surtout si vous avez beaucoup accumulé. Voici comment trier et jeter intelligemment...

La méthode des boîtes

Prenez 3 boîtes en carton et inscrivez dessus A conserver, A jeter, En attente... Mettez tout ce à quoi vous ne tenez pas dans la boîte A jeter. Les objets pour lesquels vous avez un doute dans la boîte En attente. Datez-la et rangez-la hors de vue. Attendez un mois, voire six ou plus pour les objets saisonniers, puis décidez-vous. Cela vous permettra de prendre un peu de distance et d'y jeter par la suite un regard plus détaché. Ce qui n'a pas servi depuis le rangement dans la boîte peut être jeté sans état d'âme. Si vous hésitez encore, laissez les objets en question dans la boîte En attente, afin de différer certaines décisions.

La question à se poser

Est-ce que ça va me manquer ? Si vous possédez des objets en commun avec votre conjoint(e), mettez-les à l'écart. Si au bout d'un mois, il/elle n'a rien remarqué, c'est bon : vous pouvez les jeter.

Le cintre à l'envers

Suspendez tous vos vêtements sur des cintres placés dans le même sens. Chaque fois que vous avez porté une pièce, remettez-la ensuite sur cintre à l'envers. Cela vous permettra de visualiser clairement les vêtements que vous ne portez jamais.

Un livre entre, un livre sort...

Votre bibliothèque croule sous les livres que vous gardez " au cas où " vous auriez envie de les (re)lire ? Réunissez les ouvrages en question. Chaque fois que vous achetez un livre, éliminez-en un. N'ayez pas peur de vous tromper : on trouve tous les classiques de la littérature à télécharger sur internet, et même parfois gratuitement.

2. S'adonner à des activités gratifiantes

Envie de remplir à nouveau l'espace dégagé dans la maison ? C'est une réaction naturelle mais ne vous laissez pas piéger. Remplissez le temps que vous ne passez pas à ranger à exercer des activités gratifiantes : balades entre amis, yoga, petit verre en terrasse, match ou sortie culturelle...