11 astuces naturelles pour prendre soin de ses vêtements

1. Prendre soin d'un chemisier en soie

Testez la résistance de la couleur en frottant un coton-tige humide sur le revers de votre chemisier. Si la couleur déteint sur le coton-tige, confiez votre vêtement au pressing. Sinon, plongez-le dans une bassine d'eau tiède mélangée avec une dose de détergent très doux. Pressez-le délicatement, évitez de le frotter et de le tordre. Aussitôt lavé, rincez à l'eau claire et froide. Étendez-le sur une serviette de toilette pour éponger l'excès d'eau. Laissez-le sécher sur un cintre ou à plat, à l'abri du soleil.

2. Laver un imperméable

Trempez-le dans une baignoire d'eau tiède savonneuse, puis frottez avec une brosse imbibée de vinaigre blanc. Rincez. Essorez-le à peine et suspendez-le sur un cintre en plastique gonflable. Épongez-le entre deux serviettes et laissez sécher. Pour le réimperméabiliser, immergez-le dans une baignoire d'eau chaude additionnée de 100 g d'alun en poudre. Laissez-le tremper 30 min et repassez-le encore humide.

3. Retrouver l'éclat du blanc

Versez le jus de deux citrons dans 1 litre d'eau très chaude. Trempez-y votre vêtement 20min avant de le nettoyer normalement à la main. À la machine, placez dans le tambour les rondelles d'un citron dans un filet de lavage ou dans une chaussette nouée, puis choisissez le programme habituel.

4. Défeutrer un pull en laine

Trempez votre pull dans l'eau de cuisson des haricots blancs ou dans une eau vinaigrée (1 verre de vinaigre blanc par litre d'eau) ou encore dans de l'eau tiède avec un peu d'après-shampooing. Faites sécher à l'air, à plat sur une serviette. Pour éviter qu'un pull bouloche, lavez-le de préférence à la main avec une lessive laine. Essorez-le doucement.

5. Laver un pull en cachemire

Dans un lavabo rempli d'eau froide, ajoutez une cuillerée à soupe de savon de Marseille en paillettes par litre d'eau. Plongez-y votre pull et pressez délicatement quelques minutes. Rincez plusieurs fois à l'eau froide. Roulez-le dans une serviette pour évacuer le trop-plein d'eau. Étalez-le à plat sur une autre serviette pour qu'il sèche.

6. De la tenue pour vos vêtements

Mélangez 1 litre d'eau et 3 cuillerées à soupe de Maïzena. Vaporisez ce liquide sur vos vêtements pour leur donner de la tenue, faciliter le repassage, effacer les plis et les protéger de la poussière.

7. Venir à bout des tâches de transpiration

Dans un bol, mélangez le jus d'1/2 citron avec une cuillerée à café de bicarbonate de sodium. À l'aide d'une brosse à dents usagée, récurez les auréoles de transpiration. Passez ensuite à la machine avec votre programme habituel.

8. Adieu les mites

Placez des boules de camphre dans vos armoires dès le printemps. Si l'un de vos habits est infesté de larves de mites, emballez-le dans un sac en plastique, puis placez-le au réfrigérateur. Lavez-le ensuite en machine.

9. Nettoyer le cuir

Pour ôter des taches d'encre, appliquez un coton-tige imbibé d'alcool à 70°. Pour la boue ou le calcaire, utilisez du vinaigre blanc. Pour ôter une tache de gras, la terre de Sommières sera idéale. Pour entretenir votre cuir, versez une noix de lait démaquillant et quelques gouttes de vinaigre blanc sur un linge, puis frottez délicatement.

10. Redonner de l'éclat à un vêtement

Ajoutez un verre de vinaigre blanc à l'avant-dernière eau de rinçage d'un lavage à la main pour redonner de l'éclat. Rincez des vêtements noirs avec du café ou l'eau de cuisson des épinards. Mais attention! Cela peut déteindre sur les autres vêtements au prochain lavage en machine. Sinon, utilisez les teintures industrielles.

11. Une bonne protection

Emballez vos pièces de coton blanc dans du papier aluminium pour les protéger du jaunissement, de la poussière et des mites.

Par Marie Dagman (nt-f.com)