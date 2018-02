10e Love Bugs Parade à Bruxelles

Qui n'a jamais vu les exploits de Choupette à l'écran ? Il y a tout juste 50 ans sortait le film "Un amour de Coccinelle" (The Love Bug) de Robert Stevenson, production hollywoodienne qui a largement contribué au succès de la petite VW à travers le monde. Cette charmante voiture sera à l'honneur lors de la 10e édition de la Love Bugs Parade.

300 Coccinelles

Près de 300 Coccinelles VW et leurs petites soeurs les Beetles se réuniront devant le musée Autoworld, sur l'Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Colorées, personnalisées, les Choupettes, Herbies, Numéros 53, Vocho Verde (les mythiques taxis verts de Mexico), Beetles et même des Combis T1 seront de la partie avec leurs propriétaires pour la plupart habillés façon hippie.

Enfilez, vous aussi, vos vêtements d'époque pour participer à cette journée animée de l'esprit de liberté, de musique et de convivialité des années 60-70 ! Le signal du départ de la parade sera donné à 14h. Dans un joyeux concert de klaxons, les Coccinelles défileront dans les rues de la capitale jusqu'à 16h environ.

Une rétrospective au musée

Parallèlement à cette Love Bugs Parade, ne manquez pas de visiter le musée Autoworld où les plus beaux spécimens de Coccinelles VW et de Beetles racontent leur histoire. Il y a septante ans, la première Coccinelle arrivait en Belgique. Fruit de l'imagination de Ferdinand Porsche, elle n'avait alors qu'une dizaine d'années et fut même assemblée, durant plusieurs années, à l'usine de Forest. Depuis, la " Cox " en a fait du chemin ! Sont notamment exposées : la Coccinelle VW 30, soit le prototype de la toute première coccinelle VW, la Coccinelle binocle de 1950, la Coccinelle cabrio 1303 de 1979, la New Beetle de 1998 ou encore la Beetle Last Edition, dernière production pour l'Europe. A voir aussi, un hommage au mouvement hippie, né dans les années 60 aux Etats-Unis, avec, entre autres, le Combi T1, la Fun Cup Flower Power, et la Coccinelle 53 du film " The Love Bug ", installés dans un environnement typique des festivals de cette époque.