10e édition de l'Affordable Art Fair

Concept international implanté dans douze villes sur trois continents, l'Affordable Art Fair en est à sa 10e édition bruxelloise. Les amateurs d'art avertis et novices pourront y découvrir, dans une ambiance conviviale, de nouveaux artistes et des oeuvres inédites, reflétant les univers les plus variés. L'affichage du prix obligatoire à côté de chaque oeuvre d'art permet d'adapter les choix au budget choisi. La fourchette s'étend de 60 à 6.000 ?. Il y en a donc pour toutes les bourses !

Alechinsky, Panamarenko

Au nombre des exposants belges figurent plusieurs galeries bruxelloises dont LKFF, spécialisée dans la sculpture contemporaine ; la galerie Winwood (Knokke), qui présente des lithos d'artistes tels Pierre Alechinsky et Panamarenko ; la galerie Artelli (Anvers) mettant en avant le plasticien flamand Albert Pepermans ; ou encore la galerie itinérante Sketch My Mind qui propose d'acquérir des oeuvres originales en séries limitées. Parmi les participants internationaux, on relève notamment la jeune galerie italienne Vijion qui se concentre sur " l'art sentimental " ainsi que Deodato, installée à Milan et Hong Kong, qui expose les polaroïds que Maurizio Galimberti a réalisés du projet " The Gates " de Christo, une installation d'art contemporain qui a pris place en 2005 dans Central Park, à New York.

Création d'installations

Le traditionnel concours Young Talents est organisé lors de cet événement culturel international. Un comité de sélection désignera six artistes, qui seront invités à exposer leurs oeuvres dans une section dédiée. Par ailleurs, plusieurs installations seront créées pour l'occasion. Sera ainsi accueilli le plasticien néerlandais Fabrice Hermans qui réalisera une série limitée proposée en primeur et à un prix démocratique. De son côté, Oli-B, le street artiste belge connu pour sa palette particulièrement colorée, peindra une fresque murale. Quant à l'artiste belgo-thaïlandais TAAI, il surprendra les visiteurs avec une construction abstraite toute en lumière !

Affordable Art Fair. Du 15 au 18 mars, à Tour & Taxis, avenue du Port, 86C, 1000 Bruxelles. Prix : de 8 ? à 25 ?. Infos : www.affordableartfair.com/fairs/brussels