Une occupation à l'étranger est-elle prise en compte pour la pension anticipée?

Question de lecteur: 'Selon la simulation de mypension.be, je ne peux pas prétendre à une pension anticipée et dois travailler jusqu'à 67 ans. Je compte pourtant suffisamment d'années de travail mais une partie a été prestée à l'étranger. Ces années-là n'entrent-elles pas en compte pour la pension anticipée ?'

Réponse du spécialiste de Plus Magazine: Dans le calcul du nombre obligatoire d'années calendaires permettant d'obtenir une pension anticipée, sont uniquement prises en compte les années au cours desquelles vous avez presté au moins un tiers d'un régime de travail à temps plein. Concrètement, cela correspond à minimum 312 jours divisés par 3, soit 104 jours à temps plein. Les années d'occupation en Belgique ainsi que celles dans les pays avec lesquels un traité social a été signé entrent en considération. Si vous avez travaillé dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord et avez calculé à partir de quand vous pouvez prendre votre pension via la plateforme mypension.be, il se peut que la date déterminée soit postérieure à la date réelle, toutes les années d'occupation à l'étranger n'étant pas encore enregistrées. Ce n'est en effet que lorsque le service des pensions prend officiellement contact avec ces pays, par exemple parce que vous avez introduit une demande de pension, que les périodes de cotisation à l'étranger sont connues et que la date à partir de laquelle vous pouvez partir à la pension peut être déterminée correctement.

Pour le calcul du montant de votre pension, toutes les années calendaires de votre carrière au cours desquelles vous avez travaillé (ou sont assimilées) comptent. Il n'est donc pas tenu compte de la condition des 104 jours à temps plein.