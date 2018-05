Une bonne communication avec le Service Pensions

S'il y a une matière qui a constamment changé au cours des dernières années, c'est bien la pension. Une réforme n'est pas encore terminée que la suivante arrive déjà... Toutes ces nouvelles législations soulèvent de nombreuses questions. Des questions pour lesquelles les citoyens peuvent appeler la Ligne pension... et cette dernière est parfois surchargée!

1765 : la Ligne pension

Le rapport 2018 est centré, entre autres, sur la communication. La ligne verte 1765 est un succès, mais il y a parfois quelques accrocs. Près de 6% des plaintes reçues par l'ombudsman en 2017 concernaient la réception téléphonique sur la Ligne pension. Ces plaintes provenaient de (futurs) pensionnés qui avaient une question sur leur pension d'employé ou de fonctionnaire. Et ceux qui tentent d'appeler la ligne 1765 de l'étranger ont parfois des difficultés pour établir la communication.

Conseils de l'Ombudsman Pensions :

- Vous avez une question qui nécessite une analyse approfondie, une question technique ou une question juridique : mieux vaut le faire par écrit, par exemple sur le site mypension.be, ou par lettre. Le Service de Pensions aura alors la possibilité de formuler une réponse approfondie après une analyse approfondie. Gardez à l'esprit que le temps de réponse est de 45 jours ouvrables. Cela permet également de libérer la Ligne pension pour les citoyens qui ont une demande urgente (l'interruption du paiement de leur pension par exemple).

- Lorsque que vous appelez la Ligne pension, ayez votre numéro de registre national à portée de main. Cela permet de trouver plus rapidement les données de votre dossier.

- La Ligne pension est disponible en semaine de 9h à 12h et de 13h à 17h. Vendredi, la ligne ferme plus tôt (16h).

- Gardez à l'esprit que les montants de votre pension ne peuvent pas être communiqués par téléphone (ainsi le Service Pensions empêche votre voisin de connaître son montant).

Une longue attente pour une estimation

Un futur pensionné peut demander une estimation de son montant de pension à partir de cinq ans avant la date la plus proche de son possible départ en pension.

Par le passée, l'estimation comprenait un aperçu de la carrière professionnelle, le calcul du montant brut de la pension à la date demandée et une explication du calcul effectué. Vu le succès des estimations, il y a vite eu une longue période d'attente. Les services pensions ont cherché une solution pour venir à bout de cet arriéré.

La section employés du Service Pensions et l'INASTI sont passés à une estimation "légère" : le montant brut de la pension est indiqué. La nouveauté est que désormais que le montant net de la pension est également mentionné. Par conséquent, les Services Pensions répondent à une suggestion que l'ombudsman pensions a proposé dans son rapport annuel de 2013. La méthode de calcul, qui intéressait moins les futurs pensionnés, n'est plus mentionnée. Si vous souhaitez recevoir cette information, vous pouvez en faire la demande explicite aux services pensions. Mais il y a un moyen encore plus aisé. Surfez sur mypension.be et vous y trouverez:

- La date estimée de départ à la retraite la plus proche possible (pour une carrière mixte par régime - salarié, indépendant et fonctionnaire - et la date la plus rapprochée possible pour tous les secteurs).

- le montant estimé de la future pension par régime (employé, fonctionnaire, travailleur indépendant) et avec les trois systèmes (nets et bruts).

Conseil de l'ombudsman: vérifiez si votre carrière professionnelle a été correctement et entièrement déclarée. Si non, signalez le problème au Service Pensions. Cela a une incidence sur la date de retraite la plus rapprochée possible, mais également sur le montant de la pension. Le Service Pensions gère les messages selon un système de priorité. Ceux qui sont plus proches de la pension sont prioritaires.

Ai-je droit à une GRAPA ?

La Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est une prestation octroyée aux personnes âgées d'au moins 65 ans dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. La pension peut être augmentée avec la GRAPA: pour une personne seule jusqu'à un montant de 1083,28 euros par mois, et jusqu'à 722,18 euros par mois pour une personne cohabitante.

Les titulaires d'une GRAPA bénéficient également de différentes exonérations ou réductions sociales : entre autres des réductions pour le gaz, l'électricité, certains transports, au niveau communal (achat des sacs poubelles par exemple).

Afin de s'assurer que des bénéficiaires d'une GRAPA ne passent pas à côté de réductions et d'exemptions, l'ombudsman a demandé au Service Pensions d'envoyer automatiquement le certificat de réductions sociales et d'exemptions dans l'année où la GRAPA a été accordée pour la première fois.

Conseil de l'ombudsman Pensions

- Assurez-vous de ne pas manquer les tarifs sociaux. Si vous obtenez la GRAPA pour la première fois, n'hésitez pas à demander au Service Pensions une attestation pour bénéficier de ces avantages sociaux.

- Certaines communes, entreprises... offrent également des réductions pour les personnes dont le montant total des revenus ne dépassent pas une certaine limite. Un pensionné peut demander une attestation avec son montant de pension pour recevoir cette réduction.

Source: Rapport annuel Ombudsman Pensions

Traduction et adaptation: Olivia Lepropre