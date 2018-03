Télétravail, 9 millions de km économisés chaque jour !

Une brochure du SPF Mobilité sortie à la mi-mars n'est pas avare en chiffres en ce qui concerne le télétravail. On y apprend que 17% des employés belges télétravaillent au moins un jour par semaine. Et la proportion des télétravailleurs grimpe à 34% pour ceux employés à Bruxelles. Ce qui n'est pas sans effets positifs sur la décongestion du trafic. Tous ces télétravailleurs permettent une réduction de 6,7% du nombre de voyages, soit 9,3 millions de kilomètres épargnés chaque jour ! Le potentiel de télétravailleurs pourrait même atteindre les 42% à terme grâce à des politiques plus favorables, en particulier si les employeurs adaptent leur organisation du travail.

Pas étonnant que le télétravail soit vu par le SPF Mobilité et Transports comme l'une des solutions pour réduire les embouteillages. D'autant que, vu l'évolution du trafic, et à politique inchangée, le nombre total de voyageurs-kilomètres augmentera de 11% d'ici 2030. Ce qui représentera 25 minutes de plus pour parcourir une distance de 50 km aux heures de pointe et 5 minutes de plus aux heures creuses.

Qui sont les télétravailleurs ?

La brochure dresse aussi le portrait des télétravailleurs. On y apprend que le télétravail n'est pas une affaire de sexe, comme peut l'être davantage le travail à temps partiel. "Pratiquement, autant d'hommes que de femmes télétravaillent", note le SPF Mobilité. Quant aux différences régionales, il apparaît que les Bruxellois et les Wallons télétravaillent plus que les Flamands. Le plus grand nombre de télétravailleurs se retrouvent dans la catégorie des 35-49 ans. Ils sont plus diplômés que la moyenne nationale. Ils proviennent surtout du secteur financier et de l'administration. Enfin, plus les revenus du ménage sont élevés et plus la probabilité de télétravailler est grande.

.