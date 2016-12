Savez-vous combien vaut votre pension complémentaire ?

La moitié des travailleurs belges ne connaissent pas le montant de leur pension complémentaire (la pension accumulée par les contributions de l'employeur et surtout de l'employé). C'est ce qui ressort d'une étude de la Vlerick Business School et de AG Insurance, réalisée sur 1.300 employés du secteur privé. Et ceux qui ont droit à ce genre de pension complémentaire ont tendance à la surestimer.

Il ressort également de cette étude que les employés trouvent cette pension complémentaire très importante, tout comme l'assurance hospitalisation et l'assurance revenu garanti. La plupart des questions (78%) qui entourent la pension complémentaire portent sur les couvertures, les garanties et la fiscalité.

Il y avait donc un vrai besoin d'une information plus claire et plus complète, de préférence via l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, où il est possible de consulter et gérer ces avantages.

Un outil renouvelé: Mypension.be

Mypension.be n'est pas nouveau. C'est déjà via ce site que vous pouviez voir l'état de votre pension légale.

Mais à partir du 1er décembre, vous pourrez également y voir l'état de votre pension complémentaire. C'est d'autant plus important pour les employés qui ont changé plusieurs fois de travail au cours de leur carrière. Vous ne recevez pas toujours une fiche annuelle de l'assureur de votre ancien employeur, où vous avez laissé votre ancienne assurance collective. De cette façon, les anciennes assurances pouvaient être oubliées.

Il a fallu un certain temps pour rassembler toutes les données auprès des différents assureurs, mais à partir du 1er décembre, le site internet sera donc aussi opérationnel pour le "deuxième pilier" (la pension complémentaire), si vous en avez un. Car même si la pension belge est supposée reposer sur plus d'un pilier, la pension complémentaire n'est pas obligatoire. Et il y a aussi de nombreuses différences entre les contrats. Voila pourquoi il est primordial d'avoir une bonne vue d'ensemble de la pension complémentaire.

Il est également possible de contribuer à un "troisième pilier": une épargne-pension auprès d'un assureur ou d'une banque. Ce troisième pilier n'est pas pris en compte sur Mypension.be