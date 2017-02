Racheter ses années d'études, une bonne idée?

Si, après vos 18 ans, vous avez étudié 5 ans, pour compter une carrière complète de 45 ans et avoir droit à une pension complète (si vous avez toujours travaillé à temps plein), vous devrez travailler jusqu'à 68 ans. Pour augmenter le montant de votre pension, vous pouvez depuis cette année racheter vos années d'études réussies, même plus de 10 ans après les avoir terminées. Un tarif préférentiel est d'application jusqu'en 2020 - 1.350 € par an au lieu de 1.500 € - avec déduction fiscale. Si vous êtes dans les tranches supérieures de l'impôt, la déduction peut se monter à 50% de...