Qu'est-ce qu'un compte d'épargne non réglementé?

Les comptes d'épargne classiques ne rapportent quasi plus rien. Dans leur quête d'un meilleur rendement, les épargnants envisagent souvent le compte d'épargne non réglementé. A l'heure actuelle, ce type de compte rapporte environ 0,5 % net, voire un tout petit peu plus (ex. MeDirect, NIBC Direct).

En Belgique, la plupart des comptes d'épargne sont réglementés. Cela signifie qu'ils répondent à une série d'exigences légales. Le compte doit ainsi offrir un taux de base et une prime de fidélité. La prime de fidélité doit représenter minimum un quart du taux de base, etc. Le compte d'épargne réglementé présente aussi un gros avantage fiscal : il est exonéré d'impôts jusqu'à 1.880 € d'intérêts par personne. Au-delà de ce montant, une retenue de 15 % est prévue mais, avec les très faibles taux d'intérêt actuels, il est extrêmement rare d'atteindre cette somme.

Les comptes d'épargne non réglementés ne s'inscrivent pas dans ce cadre légal. Inconvénient fiscal : ils ne sont pas concernés par l'exonération d'impôts jusqu'à 1.880 € et, dès le premier euro d'intérêt, vous devrez vous acquitter de 30 % d'impôts (à partir de 2017). Attention à bien comparer le rendement net dans les deux cas de figure ! Le terme "compte d'épargne non réglementé" effraie - à tort - certains épargnants. Comme pour un compte d'épargne classique, ce type de compte tombe sous le coup de la garantie de dépôt jusqu'à 100.000 € par personne et par organisme bancaire.