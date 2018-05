Plus de 3 millions de contribuables recevront une proposition de déclaration simplifiée

La déclaration d'impôts 2018, qui concerne donc les revenus de 2017, comporte 46 codes en moins que la version 2017 et a été régionalisée. Les déclarations comprennent 807 codes pour les contribuables de la Région bruxelloise, 826 pour la Région wallonne et 823 pour la Région flamande. Cependant, plus de 80% des citoyens utilisent moins de 20 codes, souligne le SPF Finances, qui se félicite dès lors d'avoir pu en supprimer cette année après plusieurs exercices de hausse.

Les nouveaux codes concernent notamment l'avantage pour le parent isolé avec enfant(s) à charge, les bénéfices ou profits de services fournis dans le cadre de l'économie collaborative ou encore le solde restant dû pour le prêt coup de pouce en Wallonie.

L'an dernier, 3,77 millions de déclarations ont été rentrées via Tax-on-web, soit 110.000 de plus qu'en 2017, 2,19 millions via une proposition de déclaration simplifiée (PDS) et 860.000 en version papier.

Pour cet exercice, 825.000 contribuables de plus recevront une PDS, et ils seront donc plus de trois millions à pouvoir y recourir. Selon le SPF, 94% des contribuables qui se sont vu proposer une telle déclaration étaient d'accord avec celle-ci l'année dernière.

Parmi les autres nouveautés, on notera un nouveau design "plus clair et plus moderne" pour le site Tax-on-web, l'introduction de près de la moitié des prêts hypothécaires et assurances-vie dans les PDS concernés ou encore la fin de l'envoi des brochures explicatives avec les déclarations papier. Ce dernier point permet une économie en frais d'impression et postaux de près de 500.000 euros.

Les déclarations et propositions simplifiées seront envoyées en mai. Les versions papier doivent être rentrées pour le 29 juin. Pour les déclarations en ligne, la date limite a été fixée au 12 juillet ou au 25 octobre pour ceux qui ont recours à un mandataire.

Comme chaque année, des séances de remplissages seront organisées dans 564 lieux différents entre le 2 mai et le 29 juin.