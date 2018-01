Placer son épargne en 2018

Impossible de passer la question sous silence : l'épargnant peut-il enfin s'attendre à une remontée du taux du livret en 2018 ? Réponse unanime : non. " Le rendement du compte d'épargne dépend largement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, explique Marc Danneels, Chief investment officer chez Beobank. Sa politique restera accommodante tout au long de l'année prochaine alors qu'elle a récemment prolongé son plan de rachat d'actifs financiers d'une façon réduite jusqu'en septembre 2018 au moins. Elle ne commencera donc à relever lentement son principal taux directeur, actuellement fixé à 0 % et déterminant pour le rendement du livret d'épargne, qu'en 2019 au plus tôt. "

