Pension, flexi-jobs, prépension 2.0... de nouvelles mesures pour les plus de 50 ans

Cet été, il n'est pas question de morte-saison. Les accords de l'été annoncent pas mal de mesures fiscales et de mesures spécifiques concernant les pensions. Mais il y a encore de nombreuses autres nouveautés concernant les 50 ans et plus.