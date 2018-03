Pension: 613 euros de moins pour les femmes

L'écart salarial entre hommes et femmes perdure après l'âge de la retraite, et se chiffre à 612,90 euros brut par mois pour ceux et celles qui ont été salariés tout au long de leur carrière, selon les chiffres du SPF Pensions, compilés pour Le Soir qui publie les données.