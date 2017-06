Optimiser intelligemment son testament

A première vue, eu égard aux droits de succession dont les héritiers doivent s'acquitter, on pourrait penser que le testament n'a pas sa place dans le cadre d'une planification successorale. Erreur, car un testament intelligent peut s'avérer utile, à condition qu'il soit bien rédigé et qu'il tienne des comptes des contraintes légales et du contrat de mariage.