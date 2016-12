Nous travaillons davantage (et surtout plus longtemps)

Les unités d'emploi supplémentaires ne sont pas uniquement des emplois à plein temps. Il y a beaucoup de contrats à temps partiel, des intérims et des contrats saisonniers. Cela représente en réalité 54.000 équivalents temps plein (ETP), selon des chiffres de la FGTB.

La FGTB note que l'augmentation du nombre d'emplois occupés est principalement due au fait qu'il y ait davantage de personnes de plus de 50 ans qui travaillent plus longtemps. Dans la tranche d'âge 50-64 ans, il y a désormais 67.000 employés de plus qu'il y a deux ans. L'âge moyen des employés augmente et le gouvernement actuel, ainsi que le précédent, ont décidé de se concentrer sur l'augmentation de l'âge effectif de la pension - plutôt que de relever l'âge légal de la pension (qui est encore de 65 ans aujourd'hui).

Âge effectif de la pension

L'âge effectif de la pension est à mettre en relation avec l'âge où les travailleurs peuvent prendre une retraite anticipée. Deux conditions sont prises en compte : l'âge et les conditions de carrière. En 2017, vous pourrez prendre une retraite anticipée à partir de 62,5 ans ou après 41 ans de carrière.

Exceptions :