Nos conseils pour payer à l'étranger

En Europe

Quel que soit votre lieu de séjour, payer avec votre carte de débit sera toujours l'option la moins chère. Choisissez-là en premier lieu car il est moins cher que de changer de l'argent ou d'en retirer à un distributeur automatique. Dans la zone euro, le paiement par carte est entièrement gratuit, comme en Belgique. Vous voulez retirer quelques billets pour acheter des melons sur un marché provençal ? Utilisez votre carte de débit et non votre carte de crédit. Vérifiez qu'il soit bien équipé de la fonction Maestro. De cette façon, vous pouvez facilement retirer de l'argent presque partout en Europe. Demandez à votre banque si vous payez des frais lorsque vous retirez de l'argent à l'étranger avec votre carte de débit et à combien ces frais s'élèvent. Au sein de la zone euro, les coûts de l'opération ne peuvent pas être plus élevés que dans votre pays.

Hors Europe

Si vous voyagez en dehors de l'Europe, n'oubliez pas de débloquer la fonction Maestro. La plupart des banques belges bloquent automatiquement l'utilisation de la fonction Maestro sur votre carte de débit pour les pays non-européens. Demandez également à combien s'élèvent les frais pour un retrait d'argent avec votre carte de débit. Si vous devez payer dans un magasin, un restaurant ou un hôtel, privilégiez votre carte de crédit en dehors de l'Europe. Les coûts d'utilisation de votre carte de crédit sont souvent inférieurs à ceux de votre carte de débit. La carte de crédit est également un moyen de paiement plus largement accepté. Avant de partir, demandez à votre banque que votre carte de crédit soit débloquée. Certaines banques offrent une sécurité supplémentaire et bloquent également automatiquement les cartes de crédit.

Augmentez votre limite

Avant de partir en vacances, il vaut mieux vérifier la limite de sa carte de crédit, et éventuellement l'augmenter pour la durée du voyage. Cela vous donne une plus grande capacité de paiement et plus de possibilités en cas d'imprévu. Gardez à l'esprit que, par exemple, les sociétés de location de voitures utilisent la carte de crédit comme garantie et peuvent bloquer un certain montant. Ce montant n'est alors temporairement plus disponible pour les paiements. Mieux vaut choisir une limite avec laquelle vous avez une marge de manoeuvre suffisante.

Sur https://www.wikifin.be/fr vous trouverez des conseils intéressants: N'oubliez pas de débloquer votre carte de débit (et parfois votre carte de crédit) si vous voyagez en dehors de l'Europe.

Si vous souhaitez prendre de l'argent en cash avec vous, demandez de la monnaie étrangère au moins une semaine avant votre départ.

Vérifiez les montants maximums de votre carte de crédit et augmentez éventuellement la limite.

Demandez à votre banque ce que vous coûtera un retrait d'argent à l'étranger.

Traduction et adaptation: Olivia Lepropre