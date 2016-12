Les absences pour maladie de longue durée en forte augmentation

Ainsi, au premier semestre 2015, 2,76% des travailleurs étaient absents depuis plus d'un an, contre 3,07% en 2016, soit une augmentation de 11%, selon Securex. Les taux d'absence pour maladie courte (moins d'un mois) ou moyenne (entre un mois et un an) sont stables.

L'augmentation des maladies de longue durée se fait légèrement plus sentir auprès des ouvriers (+12%) que des employés (+8%), note Securex.

Les maladies de logue durée augmentent ensuite fortement auprès des 30-34 ans (+21%) ainsi que des 35-49 ans (+11%), "les groupes d'âge ayant des enfants", selon Securex.

Les groupes d'âge les plus concernés par les absences longues restent néanmoins les plus de 55 ans. 17 travailleurs âgés entre 60 et 64 ans sur 100 étaient en absence de longue durée au premier semestre 2016.

L'étude a été réalisée auprès de 24.690 employeurs du secteur privé qui enregistrent l'absence de 2230.056 travailleurs.