Le paiement mobile, on y est !

Les applis bancaires se sont multipliées ces dernières années, offrant de nouveaux services à leurs utilisateurs. Une fois l'appli installée, ils peuvent ainsi consulter le solde de leur compte, réaliser des virements, recevoir des paiements, signer des documents, gérer leurs placements ou lire les messages de leur banque directement sur leur smartphone, simplement en introduisant leur code PIN. Le lecteur de cartes ou le recours au PC banking ne sont nécessaires que pour le paiement de montants plus importants ou des opérations plus complexes. Les applis bancaires sont tout particulièrement utiles en voyage. " Par sécurité, n'oubliez toutefois pas d'emporter votre carte bancaire et votre lecteur de cartes lors de vos séjours à l'étranger, " prévient Wien De Geyter, secrétaire général de Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Le PC banking est passé dans les habitudes des Belges et demeure de loin la forme la plus utilisée de banque en ligne chez nous. Actuellement, le PC banking demeure l'outil de base, complété par les applis mobiles. Une enquête a toutefois mis en lumière que les jeunes utilisent surtout leur smartphone, poussant les banques à développer des solutions mobiles en fonction des demandes des clients et de l'évolution technologique. Il est difficile de prévoir l'évolution du marché à court terme, les banques gardant leurs développements secrets jusqu'au lancement dans un environnement concurrentiel et en pleine mutation. " Il est clair que les jeunes joueront un rôle déterminant dans l'évolution des solutions mobiles, les banques tentant d'anticiper leurs besoins. KBC/CBC ont ainsi développé une appli spécialement destinée à ce public, adaptée à leur mode de vie et à leurs habitudes sur les médias sociaux.

