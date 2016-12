En dix ans, la carrière s'est allongée en Belgique de 1,2 an en moyenne, pour 1,9 au sein de l'UE. Pendant cette décennie, la durée de la vie active a augmenté plus rapidement pour les femmes (32,8 ans, soit +2,6 ans) que pour les hommes (37,9 ans en 2015, soit +1,2 an).

Parmi les États membres, la durée escomptée de la vie active en 2015 était la plus longue en moyenne en Suède (41,2 ans) et la plus courte en Italie (30,7 ans).