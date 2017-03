Le Belge épargne en moyenne 186 euros par mois

Le montant reste une moyenne puisqu'un Belge sur trois n'a rien mis de côté au cours des 12 derniers mois. Si l'on ne tient compte que des épargnants, le montant s'établit à 326,5 euros.

Les raisons de l'absence d'épargne

Le manque de possibilités financières reste la première raison de cette absence d'épargne (66%), viennent ensuite l'impression qu'épargner ne rapporte rien (21%) ou qu'il sera temps de le faire plus tard (7%).

Ce sont les 25-34 ans qui épargnent généralement le plus, tandis que les 35-44 et les plus de 65 ans sont les moins écureuils.

Le versement sur un compte d'épargne reste la norme (74% des épargnants y ont recours), tandis que la constitution d'une épargne-pension a également la cote chez plus d'un Belge sur quatre.

Pas assez d'argent de côté

Majoritairement, les citoyens du plat pays estiment ne pas avoir assez d'argent de côté. Mais la tendance s'inverse progressivement avec l'âge. Idéalement, le Belge aimerait tout de même pouvoir disposer de plus de deux fois les revenus nets de son ménage afin de pouvoir faire face sereinement aux imprévus, qui reste la première motivation d'épargne.

L'enquête a été réalisée entre le 23 janvier et le 7 février 2017 sur un échantillon représentatif de 1.002 personnes et présentée lundi à l'occasion de l'ouverture de la Semaine de l'Argent.