La mesure "zéro cotisation" a permis de créer 31.000 emplois

Cette mesure permet aux employeurs d'être dispensés à vie de cotisations patronales de base pour le premier travailleur qu'ils engagent. Elle vise à encourager les petites entreprises à créer de l'emploi. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, 31.167 entreprises ont créé leur premier emploi, dont 16.224 en Flandre, 9.699 en Wallonie et 5.224 à Bruxelles. Les secteurs concernés sont principalement le commerce, la construction et l'Horeca.

Afin d'encourager d'autres entreprises à franchir le pas, les deux ministres ont lancé le site internet "www.premierengagement.be" qui informe les indépendants et PME des modalités de la mesure.

Cette mesure adoptée dans le cadre du tax shift prend fin le 31 décembre 2020.