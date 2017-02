L'assurance auto augmente-t-elle en cas d'amendes de roulage?

Une amende de stationnement n'est pas vraiment une amende mais une " sanction administrative ". Elle n'a aucun impact sur l'assurance auto. Et une amende pour excès de vitesse n'influence pas non plus une prime d'assurance.

Si vous avez été condamné...

Mais si vous deviez être condamné par le juge, par exemple, pour conduite sous l'emprise de l'alcool, il faudrait faire attention. En effet, si vous voulez ou devez changer de compagnie, on vous demandera si vous avez déjà été condamné. Vous devrez, c'est conseillé, dire la vérité. Mentir ou cacher certains éléments pourrait vous coûter très cher en cas d'accident. L'assurance pourrait vous en faire supporter tous les coûts.

Et l'assistance juridique?

Vous pouvez en effet prendre l'option assistance juridique dans votre assurance auto. Vous pourrez alors même demander un conseil juridique, par exemple, en cas de contestation d'une amende.