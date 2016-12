Job d'étudiant: quand votre enfant n'est-il plus à charge ?

Beaucoup d'étudiants travaillent principalement durant l'été. Mais il y a aussi bon nombre d'étudiants qui gagnent de l'argent durant les premiers mois de l'année, par exemple en travaillant dans la ville où ils font leurs études. Au total, ils ne peuvent pas travailler plus de 50 jours par an. S'ils dépassent ce quota, ils ne bénéficient plus de leur statut favorable (cotisations sociales réduites). Combien un étudiant peut-il gagner en 2016 pour rester à charge de ses parents ? Et combien peut-il gagner pour rester en-dessous du seuil imposable ?

A charge

Pour être à votre charge pour les revenus de 2016, votre fils ou votre fille doit faire partie de votre ménage au 1er janvier 2017. Pour l'année fiscale 2016, il/elle peut gagner 3.925€ brut imposables (c'est-à-dire brut - cotisations sociales) si vous et votre partenaire être imposés ensemble (en étant mariés ou cohabitants légaux), et 5.662,50€ si vos impôts sont séparés de ceux de votre partenaire. L'étudiant ne peut avoir d'autres moyens de subsistance, comme une pension alimentaire supérieure à 3.140€.

S'il/elle travaille avec un contrat d'étudiant, ces limites sont augmentées de 2.610€. Au total, votre enfant peut gagner respectivement 6.535€ ou 8.272,50€ brut.

S'il/elle travaille comme indépendant, le montant ne peut être augmenté. Votre enfant ne sera plus à votre charge plus rapidement. Gardez-le à l'esprit!

Exempt d'impôt

Pour les revenus de 2016, le seuil en vertu duquel l'étudiant est exempt d'impôt a été relevé à 10.141€ brut imposable. Et ce, qu'il soit sous contrat ou travaille en tant qu'indépendant. (Trad. OL)