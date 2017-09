Grand soulagement pour les 50+ au chômage !

Le gouvernement a tranché hier en fin de journée : les 50+ au chômage depuis plus d'un an échapperont finalement au nouveau calcul de la pension, qui fait débat depuis son annonce, en juillet dernier, dans l'accord de gouvernement sur le budget 2018.

En cas de chômage de longue durée, à partir d'un an, le calcul de la pension aurait reposé non pas sur le dernier salaire mais sur un montant de base. A la clé : une perte pouvant aller jusqu'à 140 euros par mois, un scandale dénoncé par l'opposition et les syndicats. Néanmoins, seuls les 50+ ne seront pas concernés. Cette réforme des "périodes assimilées" entrera bien en vigueur pour les moins de 50 ans, au chômage depuis plus d'un an.

Le président du sp.a John Crombez se dit satisfait par cette décision et espère que le gouvernement "s'éloigne maintenant de cette vision d'économies" en matière de pension et que la décision de ce jeudi sera le début d'un vrai débat sur les pensions "qualitatives du futur".

Le gouvernement fédéral compte tout de même accentuer l'activation des quinquas demandeurs d'emploi. Mais il faut aussi des entreprises prêtes à leur donner une chance, souligne Kristof Calvo, député Groen. "Il y a là aussi encore du pain sur la planche", conclut-il.