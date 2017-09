De la villa à la ville : mode d'emploi

A priori, la solution la plus évidente est de mettre sa villa en location et de louer un nouveau logement mieux adapté. " Cette option n'est toutefois que très rarement réalisable " souligne Maître Chauvin, notaire à Verviers. " Le premier obstacle est souvent la mise aux normes actuelles, qui implique des travaux pour des bâtiments construits il y a plusieurs décennies. Ces investissements ne garantissent toutefois en rien de trouver un locataire fiable pour une villa 4 façades dont le potentiel locatif est souvent de plus de 1.000 euros. " Les candidats en mesure de payer un tel loyer et n'étant pas intéressés par l'acquisition d'un bien sont peu nombreux. Cela concerne surtout la location à une connaissance ou pour des périodes limitées, par exemple à un médecin affecté temporairement dans un hôpital proche.

...