Crédit hypothécaire: trop âgé pour emprunter?

En janvier 2017, le nombre de crédits hypothécaires octroyés a bondi de 26 % par rapport à janvier 2016 selon Febelfin, la fédération belge des institutions financières. Sur l'ensemble de l'année 2016, le nombre de prêts accordés par BNP Paribas Fortis à des personnes de plus de 55 ans pour la construction, l'achat ou la rénovation a augmenté de 27 %. Il faut y voir l'impact des baby-boomers qui ont fini de rembourser l'achat de leur habitation et ont suffisamment économisé pour réaliser un important investissement. La plupart empruntent ainsi à 10 ans. Les données de KBC confirment la même tendance : le nombre de crédits à des plus de 55 ans progresse fortement, pour la rénovation comme pour les investissements immobiliers. À peine 1,6 % des crédits ont toutefois été octroyés en 2016 à des personnes de plus de 65 ans selon les statistiques de la BNB.

