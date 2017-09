Courrier lecteur: 'Une amie me doit de l'argent... Dois-je faire appel à un huissier ?'

J'ai prêté 3.000 € à une amie. Elle a signé une reconnaissance de dettes et nous avons convenu qu'elle me rembourserait la somme par mensualités de 200 €. Je n'ai toutefois plus rien reçu depuis 3 mois. Que dois-je faire ?