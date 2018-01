Comment s'habiller pour un entretien d'embauche ?

Une tenue adéquate assure une première bonne impression lors d'un entretien d'embauche.

Maison Lab (mode en ligne) et ASAP (recrutement et sélection) lancent une série de vidéos dès le 22 janvier. Et ce, afin de donner des conseils utiles pour faire face à différentes situations professionnelles. Le premier épisode est consacré à la préparation d'un entretien d'embauche. Vous avez l'opportunité de le visualiser en primeur.

" Les candidats donnent souvent involontairement une mauvaise image d'eux-mêmes aux employeurs potentiels et à leurs nouveaux collègues, estime Renate Nelis d'ASAP. Nos conseils aident les gens à aborder un nouveau défi en étant sûrs d'eux ". Il faut mettre les points forts des candidats en relief. Le conseiller stylistique aborde la manière dont le " dress to impress " fait des miracles.

" Une première bonne impression dépend bien sûr de la force du message que vous voulez faire passer, mais une tenue professionnelle permet de refléter une plus grande confiance en vous, souligne Djalil Labyed de Maison Lab. Il s'agit d'un aspect sous-estimé dans le processus de candidature. Bien vous habiller montre que vous êtes respectueux de vous-même et de votre environnement. Un point que les employeurs apprécient ". L'impact de la tenue vestimentaire n'est plus à négliger. Un candidat averti en vaut deux !