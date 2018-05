Auto: tout savoir sur le leasing privé

Le leasing automobile s'adresse désormais à Monsieur et Madame Tout-le-monde et non plus aux seuls entreprises, indépendants et professions libérales. " Le grand avantage du leasing privé pour les particuliers ? C'est la tranquillité d'esprit, avance Joost Kaesemans de la Febiac, la fédération de l'automobile. Le particulier sait ce que lui coûtera sa voiture chaque mois. C'est une manière sereine de gérer un budget puisque l'assurance, les réparations et les entretiens sont compris." Ce type de leasing a le vent en poupe. Son côté " all-in " et le fait de pouvoir changer plus fréquemment de véhicule sans se préoccuper de sa revente sont les clefs du ...