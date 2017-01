Assuralia lance une application pour déclarer un accident de la circulation

Disponible sur Google Play et App Store, Crashform constitue une alternative au constat papier (qui reste valable) et permet de "faciliter la vie des assurés" ainsi que de réduire le risque d'erreurs ou d'informations incomplètes.

Concrètement, il est désormais possible pour les conducteurs d'encoder à l'avance leurs données personnelles et d'assurance via l'application et d'ainsi gagner du temps en cas d'accident. Par ailleurs, les assurés pourront également scanner directement sur le lieu de l'accident le code QR figurant sur la carte verte, ce qui leur donnera accès automatiquement à leurs données.

Après s'être identifiés, il restera aux personnes impliquées à indiquer le lieu de l'accident (par géolocalisation), en préciser les circonstances et mentionner les dégâts. Elles pourront également joindre des photos au constat. Une signature numérique clôturera la déclaration, dont une copie sera immédiatement envoyée par mails aux intéressés ainsi qu'à l'assureur.

"Un compatriote sur seize aura effectivement besoin de l'application cette année, étant donné que, selon les derniers chiffres d'Assuralia, 6,35 pc des conducteurs en Belgique provoquent un accident au cours d'une année", précise l'Union professionnelle des entreprises d'assurances.