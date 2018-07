Assistance, bagages, annulation... Assurance rime avec vacances

Un Belge sur deux part en vacances durant l'été. " Et s'il m'arrivait une tuile à l'étranger ? " Cette interrogation est très loin d'être futile. Prenons l'assistance pour la famille et le véhicule (environ 150 ? par an et par famille), par exemple. Elle comprend le dépannage des véhicules en Belgique et en Europe. Presque toutes les pannes sont couvertes, y compris les pneus crevés de la caravane. Distaits, attention l'assistance automobile ne couvre pas systématiquement les pannes de carburant. Une assurance-assistance complète se préoccupe aussi des personnes avec des garanties comme le remboursement des frais médicaux, le rapatriement, le retour anticipé en cas d'hospitalisation...

...