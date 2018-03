A combien se montera votre pension ?

Difficile de ne pas se poser de questions sur sa retraite à la suite de toutes les réformes des pensions. " Quand puis-je prendre ma pension ? " et " À combien s'élèvera-t-elle ? " demeurent les principales interrogations... C'est la carrière qui détermine le montant de la future pension et si on a droit à un crédit-temps. Il est donc particulièrement intéressant d'obtenir un aperçu complet de sa carrière en cours. C'est justement ce que propose le site mycareer.be. Vous pouvez y retrouver un aperçu complet de tous vos emplois passés et actuels, ainsi que les périodes de chômage et d'incapacité de travail, et ce, peu importe votre statut : salarié, fonctionnaire ou indépendant. Les données figurant dans mycareer.be sont issues des déclarations que les employeurs doivent introduire à la sécurité sociale, des caisses d'assurances sociales, des mutuelles et des organismes de paiement. Votre carrière se présente sous la forme d'une ligne du temps sur laquelle vous pouvez zoomer pour visualiser combien de temps vous avez travaillé pour quel employeur et combien vous avez gagné.

