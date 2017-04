20.000 travailleurs risquent de voir leur pension diminuée de 113 euros

Environ 20.000 travailleurs par an se dirigeant vers la pension à 65 ans seraient concernés, soit près d'un sur cinq.

Le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR) a préparé une mesure qui vise à revaloriser les pensions des personnes travaillant depuis plus de 45 ans. "En soi, c'est très positif", affirme Celien ­Vanmoerkerke, spécialiste des pensions au syndicat ABVV, "mais en même temps les pensions sont revues à la baisse pour qui connaît un problème à la fin de sa carrière".

Calcul différent

M. Bacquelaine souhaite que les travailleurs calculent différemment leur pension: actuellement, la période de chômage ou de maladie est assimilée au dernier salaire, le plus haut. A l'avenir, il propose que le calcul englobe les 45 premières années de travail, dont les salaires initiaux. Or ceux-ci étaient beaucoup plus bas il y a 45 ans.

La pension pourrait être rabotée de 113 euros par mois, affirme l'ABVV. "C'est dommage que celà touche justement ce groupe de personnes, qui n'ont déjà pas beaucoup de moyens", selon Mme ­Vanmoerkerke. "Cela touche des gens qui ont commencé à travailler avant leur 20 ans, des ouvriers qui ne gagnent pas beaucoup."