100.000 personnes en un mois ont consulté le site sur la pension complémentaire

"Trois visiteurs sur quatre qui ont constitué des droits de pension supplémentaire pour le futur, ont consulté leurs détails. Ce sont principalement les personnes de plus de 45 ans qui sont curieuses de l'état de leur pension complémentaire; plus de 80% des visiteurs a atteint l'âge de 45 ans ou plus. Il y a plus d'hommes (69%) qui consultent leur dossier que de femmes (31%)", a indiqué jeudi Sigedis, l'ASBL gérant les données sociales liées à une carrière.

Plus de 3,4 millions de travailleurs salariés et d'indépendants ont déjà constitué une pension complémentaire.

Le nouveau service en ligne permet à chacun de vérifier s'il recevra plus tard une pension complémentaire et, le cas échéant, les réserves déjà constituées.

Si vous souhaitez vous renseigner sur votre pension, les informations sont disponibles sur le site mypension.be via ce lien.